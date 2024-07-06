Штормовое предупреждение: во Владимирской области ожидается гроза, ливень и град
О штормовом...
"Штормовое предупреждение": во Владимирской области ожидается гроза, ливень и град
О штормовом предупреждении от регионального Управления МЧС. Жители региона должны быть готовы к резкой смене погоды.
На смену изнурительной жаре придут грозы и ливни. Осадки ждут сегодня ночью и днём 6 июля. В отдельных районах области прогнозируют град.
Ветер при грозе усилится до 23 метров в секунду, местами - шквалы - до 27 метров в секунду.
Велик риск происшествий, связанных с падением деревьев и слабо укреплённых конструкций. Возможны нарушения энергоснабжения.
Жителей региона призывают к максимальной осторожности. Во время штормового фронта нельзя находиться под деревьями и широкоформатными конструкциями, оставлять там автомобили. По возможности стоит остаться дома.
При происшествиях звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.