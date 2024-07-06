Смотрите Вести в 21:05: местные власти проверили популярные, но нелегальные места...
Смотрите "Вести" в 21:05: местные власти проверили популярные, но нелегальные места отдыха
Нелегальный отдых
- Водоёмы под черным флагом. Местные власти проверили популярные, но нелегальные места отдыха.
Ни пройти, ни проехать
- Спотыкаясь и падая, жители Муромцева спешат выяснить, куда вместе с дорогой пропал подрядчик.
Год Семьи
- Поддержка многодетных семей - вектор социальной политики страны. Итоги Совета законодателей ЦФО в Муроме.