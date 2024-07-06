Сотрудники МЧС провели рейд по популярным пляжам Владимирской области Опасный сезон. В области...

Сотрудники МЧС провели рейд по популярным пляжам Владимирской областиОпасный сезон. В области резко выросло количество трагедий на воде. Утонувших - в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня сотрудники МЧС провели рейд по стихийным пляжам. Все подробности - у Никиты Тарбеева.Трагедия в Кольчугине. На реке Пекша утонула девочка-подросток. Тело ребенка обнаружили местные - не спасатели. Их в то время на официальном городском пляже уже не было. Это первый случай гибели ребенка на воде этим летом.Андрей Захваткин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах:- На данном пляже работа спасательного поста была организована до семнадцати часов вечера, происшествие произошло уже в вечернее время. В связи с этим спасателя не было на месте, ребёнку не удалось вовремя оказать квалифицированную помощь. Сопутствующей причиной гибели явился приступ эпилепсии, так как девушка страдала сопутствующим заболеванием.Всего с начала купального сезона в нашей области утонули 14 человек. Тринадцать из них купались в неположенных местах.Официальных пляжей в регионе - всё меньше. Во Владимире сейчас, например, купаться нельзя нигде - водоемы Семязино и Глубокое не прошли проверку Роспотребнадзора.Это очередной рейд по "диким" пляжам. Сотрудники регионального Управления МЧС и представители местной власти проверяют карьер в Улыбышеве. Одно из любимых мест отдыха у жителей областного центра, хотя и нелегальное.Сергей Багров, житель г. Владимира:- В городе я не знаю, куда еще...Альтернатива-то...Семязино - там меньше, а народу больше, мне кажется, там даже грязнее. А здесь природа, рыбки, лес.О том, что место запрещено для купания, должен предупреждать аншлаг на въезде. За нарушение запрета - штраф - от 800 до 4 тысяч рублей. Но на деле, вот уже много лет, никаких штрафов здесь не выписывают. Во-первых, для этого требуется, как минимум, один полицейский, во-вторых...Дмитрий Морозов, глава администрации Вяткинского сельского поселения:- Мы работаем с людьми так, памятки раздаём. Просто объясняем данную ситуацию, что нельзя. Люди задаются правильными вопросами, где нам купаться? Здесь вода, вроде, на первый взгляд, чистая, людям здесь нравится отдыхать...Так предупреждаем...За последние несколько лет здесь ни одного происшествия.Кстати, штраф за купание в неположенном месте не распространяется на людей на сапбордах, поскольку формально они не купаются. А между тем, в этом году водоёмов "разрешённых" в регионе стало еще меньше - минус пять.Андрей Захваткин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах:- Я считаю, что увеличение гибели связано с тем, что количеств пляжей из года в год у нас снижается. В этом году подразделениями центра ГИМС зарегистрировано 42 заявлений декларации на открытие пляжей, в настоящий момент функционирует 38 объектов надзора, то есть - пляжей, а в прошлом году функционировало 43 объекта надзора.Как отдохнуть на воде безопасно, сотрудники МЧС рассказывают во время подобных рейдов. По статистике, большинство утонувших были пьяны. Спасатели призывают трезво оценивать свои силы во время отдыха на воде.Никита Тарбеев, Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".