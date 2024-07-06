Часть Гусь-Хрустального осталась без света из-за урагана «Орхан».

В ночь с 5 на 6 июля в Гусь-Хрустальном 23 дома остались без электричества из-за урагана «Орхан», который обрушился на Москву. По словам главы города Алексея Соколова, сильный ветер повредил оборудование и кабельные линии на подстанции ТП-15, что привело к отключению электроэнергии в нескольких коммерческих объектах и жилых домах.Среди многоквартирных домов, оставшихся без света, оказались адреса: улица Свердлова, 2а; Теплицкий проспект, 9 и 11; улица Калинина, 41 и 50б. Кроме того, отключение затронуло подстанцию, обеспечивающую электроэнергией 18 частных жилых домов на улицах Курловская, Ольховая и Тенистая.