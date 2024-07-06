В Судогде лишь после официальной проверки в сквере «Островок» появились скамейки и урны Об этом...

В Судогде лишь после официальной проверки в сквере «Островок» появились скамейки и урныОб этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Была проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выполнении мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Установлено, что были предусмотрены работы по благоустройству сквера «Островок», расположенного по улице Химиков районного центра. С этой целью ещё в декабре прошлого года между администрацией Судогодского района и ООО «Плиткин Двор» заключен муниципальный контракт на поставку (до 14.06.2024) 21 скамейки и 19 урн.Но, увы, 17 июня прокуратура их не обнаружила. В связи с чем подрядчику было внесено представление.После прокурорского вмешательства лавочки и урны всё же установили. При этом 3 должностных лица подрядной организации привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области