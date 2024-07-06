В Вязниках в центре дополнительного образования пытались похитить более 450 тысяч...

В Вязниках в центре дополнительного образования пытались похитить более 450 тысяч рублей.Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку использования бюджетных средств при реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».Выяснилось, что местная организация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» направила 10 граждан на обучение в ЧОУ ДО «Центр дополнительного образования города Вязники» для получения навыков работы оператором пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации.Но, увы, образовательное учреждение, получив грант в размере более 450 тысяч рублей, обучение граждан не проводило. И заказчикам были представлены документы, содержащие ложные сведения.Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суд направлено 10 исков об аннулировании документов, подтверждающих прохождение обучения.В данный момент денежные средства образовательным учреждением возвращены.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений