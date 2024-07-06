Винт Архимеда: на территорию Владимирской области заявился свой гость из космоса
30 июня 1908...
"Винт Архимеда": на территорию Владимирской области заявился свой гость из космоса
30 июня 1908 года с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, что привело к масштабной астероидной катастрофе.
Наверное, далеко не все знают, что и на территорию нынешней Владимирской области заявился свой гость из космоса.
Случилось это в 1933 году.
Об этом в нашем интервью на "Радио России Владимир" расскажет методист Владимирского планетария Валентина Глазова.
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky