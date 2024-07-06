Во Владимире и Александрове произошло два серьёзных пожара в многоквартирных домах. По информации...

Во Владимире и Александрове произошло два серьёзных пожара в многоквартирных домах.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, пожары вспыхнули в квартирах многоквартирных домов накануне — 4 июля.В Александрове удалось потушить пламя в доме №7 на улице Маяковского. Было эвакуировано 24 человека, из них 2 детей.Предварительная площадь пожара — 12 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 11 человек личного состава от МЧС.Уточняется, что информация о погибших и пострадавших не поступала.Второй пожар произошёл также 4 июля, но уже во Владимире, в районе 16:30. В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу: улица Лакина, дом №193, на предварительной площади 40 квадратных метров.Было спасено 2 человека, из них 1 ребенок. Эвакуировано 5 человек (1 ребенок).К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 20 человек личного состава.О причинах произошедшего пока не сообщается.Напоминаем: в случае пожара необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области