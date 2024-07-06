Подозреваемый пытался сбыть наркотик на территории Вязниковского района.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, житель Вязниковского района закупал оптовые партии наркотиков для сбыта. Он фасовал их на порции и делал закладки.Преступная деятельность была пресечена в апреле 2024 года. Задержание произошло во время создания очередной закладки. Сотрудниками полиции было установлено 35 тайников, сделанных обвиняемым.На данный момент уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый заключён под стражу.