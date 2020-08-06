Александр Лукашенко обиделся на белорусский народ – это стало очевидно после слов, которые глава государства произнес в ходе послания парламенту, считает политолог Артем Шрайбман. По мнению эксперта, Батька прекрасно понимает, что его рейтинг уже не такой высокий, как раньше, и это его сильно беспокоит.

Александр Лукашенко обиделся на белорусский народ – это стало очевидно после слов, которые глава государства произнес в ходе послания парламенту, считает политолог Артем Шрайбман. По мнению эксперта, Батька прекрасно понимает, что его рейтинг уже не такой высокий, как раньше, и это его сильно беспокоит.4 августа Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому парламенту. Речь главы государства была необычайно жесткой. Он сыпал обвинениями в адрес России и резко ритиковал оппозицию.Общую тональность послания политолог Артем Шрайбман негативной и конфронтационной. Эксперт считает, что белорусский лидер находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии.По мнению Шрайбмана, Лукашенко болезненно реагирует на критику в социальных сетях, на то, что выпускники лицея одного из ведущих вузов страны в открытом письме выразили недовольство происходящим в республике, а также на многие другие вещи. По мнению эксперта, Лукашенко обиделся на белорусов и считает их неблагодарными.Президент считает, что граждане не ценят все то, что он для них сделал. "Он понимает прекрасно, что его рейтинг далеко не такой, как всегда, но он обижен на это", – приводит слова Шрайбмана издание "Коммерсант".Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и послание Александра Лукашенко белорусскому народу.— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo)В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Государственные СМИ прогнозируют уверенную победу действующего главы государства, однако оппозиция считает, что его рейтинг не превышает 3%.Недавно в Минске прошел в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. В нем участвовали более 60 тысяч человек. В случае победы она обещает провести новые президентские выборы. Голосование 9 августа она считает нечестным, поскольку власти во главе с не допустили до выборов самых популярных оппозиционных политиков.