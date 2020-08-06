В мае Лера Кудрявцева отпраздновала 49-й день рождения. Телеведущая прекрасно выглядит, однако все чаще получает сообщения от недоброжелателей, которые считают, что она себя запустила.

В мае Лера Кудрявцева отпраздновала 49-й день рождения. Телеведущая прекрасно выглядит, однако все чаще получает сообщения от недоброжелателей, которые считают, что она себя запустила.Недавно хоккеист Игорь Макаров в личном блоге опубликовал несколько снимков с женой. Фотографии были сделаны восемь лет назад, когда отношения только начинались. Одной из первых совместных поездок влюбленных был визит в Санкт-Петербург.На кадрах, которые появились в инстаграм-аккаунте спортсмена, они гуляют по Дворцовой площади – дурачатся, обнимаются и целуются. Лера Кудрявцева выглядит счастливой. Телеведущая запечатлена в белой футболке, узких черных брюках и босоножках на высоком каблуке. Фигура звезды – выше всяких похвал, также в тот период Лера носила длинные волосы.За время режима самоизоляции артистка поправилась на несколько килограммов. Она была недовольна формами и в одном из интервью сказала, что пришла в ужас, когда муж нащупал у нее мягкий живот. После возвращения с отдыха звезда активно взялась за восстановление формы – перешла на правильное питание и включила спорт в распорядок дня.18 Июл 2020 в 11:36 PDTНапомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, а в 2018-м у них родилась дочь Маша. Супругов можно назвать одной из самых гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Им никогда не бывает скучно вместе, но при этом они не забывают давать друг другу свободу и личное пространство.