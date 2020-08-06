Юлия Михалкова сейчас сотрудничает с телеканалом СТС и снимается в других юмористических проектах. Однако поклонники до сих пор не могут понять, почему девушка ушла из Уральских пельменей. Сергей Исаев поделился подробностями.

Юлия Михалкова сейчас сотрудничает с телеканалом СТС и снимается в других юмористических проектах. Однако поклонники до сих пор не могут понять, почему девушка ушла из "Уральских пельменей". Сергей Исаев поделился подробностями.Как отметил участник программы, звезда настаивала на своем участии в акциях компании. Она пришла к руководству и заявила о намерении увеличить влияние. Однако Сергей Исаев ответил актрисе, что она опоздала на 30 лет.На тот момент Юлия Михалкова выступала в шоу "Уральские пельмени" восемь сезонов, у нее были лучшие роли и многомиллионные гонорары. Правда, по мнению создателей программы, это никак не могло быть связано с тем, чтобы доверить ей еще и акции.Актриса обиделась на то, что ее не допустили до руководства, и решила вовсе завершить сотрудничество с командой. Многие посчитали, что девушка поссорилась с коллегами на почве денег. Теперь можно сказать, что в целом так и было, ведь стань Юлия Михалкова акционером, прибыль точно бы возросла.25 Июл 2020 в 12:29 PDTПо словам Сергея Исаева, "девочке" нужно хоть что-то делать, чтобы ее не забыли. По мнению артиста, после выхода из "Уральских пельменей" у юмористки еще не было громких проектов.Напомним, что сама Юлия Михалкова озвучивала разные причины разрыва с популярным шоу. Например, говорила, что у нее наступил творческий кризис. Артистка поняла, что переросла программу, достигла своего "потолка".