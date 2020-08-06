В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, передает . Власть в нем захватил бывший схиигумен Сергий, которого лишил сана ..

В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, передает . Власть в нем захватил бывший схиигумен Сергий, которого лишил сана епархиальный суд Екатеринбургской епархии. На место выехала оперативная группа. Подробности произошедшего устанавливаются.