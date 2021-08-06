Обозреватель-международник Михаил Росстовский проанализировал стратегию Александра Лукашенко по отношению к противникам на примере Прибалтийского государства.

Обозреватель-международник Михаил Росстовский проанализировал стратегию Александра Лукашенко по отношению к противникам на примере Прибалтийского государства.По мнению эксперта, президент Белоруссии творчески подошел к делу, создав Литве трудности с мигрантами. Росстовский отметил, что политик умеет выявлять наиболее уязвимое место оппонента и нанести туда очень болезненный удар.Обозреватель напомнил, что Литвав последнее время решила, что является сверхдержавой, обязанной помогать смене власти у "отсталых соседей", какими считает Россию и Белоруссию. В пример он привел предоставление экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановскойплощадки для ее деятельности. Не секрет, что Литва признала ее законно избранным главой Белоруссии.По словам Росстовского, Кремль игнорировал поведение соседнего государства. В свою очередь Александр Лукашенко стал мстить, пуская через белорусскую границу массу нелегальныхмигрантов. Эксперт добавил, что на литовской стороне.Напомним, что нередко литовские пограничники останавливают нелегалов, в том числе, с применением оружия. Из-за этого Литва решила отгородиться от Белоруссии стеной. Ранее оппозиция предупреждала о вероятных жертвах.