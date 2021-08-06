Нередко в сети Интернет встречается откровенно пугающая потенциальных банкротов информация о полном запрете передвижений должников, блокировке счетов и лишении их ..

Нередко в сети Интернет встречается откровенно пугающая потенциальных банкротов информация о полном запрете передвижений должников, блокировке счетов и лишении их имущества.Действительно ли должникам запрещен выезд за границу после банкротства физического лица - расскажет заместитель начальника отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Владимирской области Роман Воробьев.В случае если гражданин был признан банкротом, он не вправе:1) в течение 5 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства;2) в течение 5 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве подавать заявление о возбуждении нового дела о банкротстве;3) в течение 3 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.Кроме того, в случае признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации.Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. При наличии уважительной причины, по которой требуется выезд гражданина из Российской Федерации, по ходатайству гражданина и с учетом мнения кредиторов и финансового управляющего арбитражный суд вправе досрочно отменить временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации (пункт 3 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).«Причина, по которой судом накладывается запрет на выезд за границу, одна: обеспечение законных интересов и прав кредиторов. Если у суда есть основания предполагать, что должник хочет скрыться, то в качестве обеспечительной меры может быть наложен запрет. Введение и отмена запрета на зарубежные поездки банкрота регулируются пунктом 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве», - отмечает Роман Воробьев.Закон о банкротстве не рассматривает запрет на выезд за границу как обязательную ограничительную меру для банкрота-гражданина.Суд может и не ограничивать гражданина в передвижениях. Если запрет будет наложен, снять его в большинстве случаев не составит труда.По закону, подать ходатайство о запрете в ходе банкротства может финансовый управляющий, либо один из кредиторов должника. Но для наложения запрета у суда должны быть основания, и на практике должники нередко покидают пределы Российской Федерации для учебы, лечения, рабочей командировки, решения родственных (семейных) проблем.Суд может наложить запрет на выезд за границу, но только в ходе процедуры банкротства.И ответ на вопрос: можно ли после банкротства выезжать за границу однозначен - юридических препятствий не существует. Выезжать за границу можно как в ходе процедуры банкротства при отсутствии временного ограничения на выезд, введенного судом, так и после окончания процедуры банкротства.Однако если ранее в отношении физического лица был введен запрет на пересечение границы, то проверить, действует ли данное ограничение в настоящий момент возможно путем направления запроса в уполномоченные органы.