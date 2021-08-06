Коммерсантам грозят штрафы от 500 до 15 тысяч рублей.

Чиновники мэрии Владимира вместе с полициейВ конце июля с местной дороги выдворили десяток фур с фруктами. На днях прошёл новый рейд.Незаконная торговля ведётся прямо из припаркованных на обочине грузовиков. Еда на «прилавках» не имеет сертификатов соответствия. «Предприниматели» работают с нарушением санитарных правил и антиковидных ограничений.«Продавцы не пользуются кассовыми аппаратами и не платят налоги», - подчеркнули в горадминистрации.После предыдущей проверки количество желающих налететь на штраф явно поубавилось.«Но всё равно стоящие вдоль улицы автомобили затрудняют движение. Импровизированные прилавки, сооруженные из подручных материалов, окружает неубранный мусор и грязная тара. Антисанитария может стать источником возникновения и распространения инфекционных заболеваний», - пояснили в пресс-службе владимирской администрации.На нарушителей составили протоколы. Коммерсантам грозят штрафы от 500 до 15 тысяч рублей.Инспекторы ГИБДД принудительно эвакуировали одну из машин и составили на её водителя протокол.Рейды будут продолжены в ежедневном режиме.