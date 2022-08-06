Цены на квартиры внутри МКАД начинаются от 7,5 млн.

Цены на квартиры внутри МКАД начинаются от 7,5 млн.В течение июля столичный рынок новостроек пополнили шесть жилых комплексов. Всего же стартовали продажи в 37 корпусах в составе четырнадцати проектов. Наибольшую активность продемонстрировала группа «ПИК», открывшая продажи в 11 корпусах.Среди новых жилых комплексов внутри МКАД самые доступные цены – от 7,5 млн рублей – действуют в ЖК «» в районе Западное Дегунино от застройщика «ЛСР». В двух башнях высотой в 32 этажа разместится 1,3 тыс. квартир. Стоимость кв. м – от 277,7 тыс. рублей.За 10,2 млн рублей можно приобрести квартиру в ЖК «» в районе Отрадное от застройщика «Крост». Проектом предусмотрено почти 600 квартир, стоимость кв. м начинается от 256 тыс. рублей. Завершение строительства намечено на третий квартал 2024 года.От 11,2 млн рублей начинаются цены на квартиры в ЖК «» в Басманном районе от компании «Мосреалстрой». В составе проекта три монолитных дома в 28 этажей на 813 квартир. Стоимость кв. м начинается от 305,3 тыс. рублей. Ввод проекта намечен на конец 2024 года.Минимум за 18 млн рублей можно приобрести квартиру в новом проекте «» в Останкинском районе от застройщика «Родина». В шести корпусах разместится почти 1 тыс. квартир. Стоимость кв. м начинается от 393,5 тыс. рублей. Полное завершение реализации проекта намечено на начало 2026 года.От 18,7 млн рублей начинаются цены на квартиры в ЖК в Пресненском районе от застройщика Forma. В двух корпусах разместится почти 400 квартир с ценой «квадрата» от 521 тыс. рублей. Сдача новостройки в эксплуатацию намечена на третий квартал 2025 года.По цене от 43 млн рублей можно приобрести апартаменты в комплексе «» в Замоскворечье от ГК «Галс-Девелопмент». В двух корпусах высотой всего в шесть этажей запроектирован 81 апартамент. Цена «квадрата» начинается от 862 тыс. рублей. Завершить стройку девелопер планирует в конце 2024 года.