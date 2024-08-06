На проспекте Ленина платных парковок не будет, уверяет администрация города Владимира. Напомним, мы рассказывали про закрытие парковочных карманов на указанном проспекте в середине июля,

На проспекте Ленина платных парковок не будет, уверяет администрация города Владимира. Напомним, мы рассказывали про закрытие парковочных карманов на указанном проспекте в середине июля, на тот момент уже три стоянки замкнули бордюрным камнем. Одного места для машин не стало прямо за остановкой «Улица Пичугина», два других убрали рядом с библиотекой №2. К тому же, горожане