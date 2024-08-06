Двое парней 17-ти и 18-ти лет обокрали три сетевых точки на 16 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 30 июля 2024 года в дежурную часть Юрьев-Польского района поступило заявление. Неизвестные лица украли продукты питания и бытовую химию из трёх супермаркетов. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.Подозреваемые оказались 17-ти и 18-ти летними жителями города Покров. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые целенаправленно приехали в супермаркеты. Часть украденного была продана, другая – отдана бесплатно.На данный момент возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.