«Ем и худею»: существуют ли продукты с отрицательной калорийностью? Калории, которые мы получаем с...

«Ем и худею»: существуют ли продукты с отрицательной калорийностью?Калории, которые мы получаем с пищей, — это своего рода «топливо» для нашего организма. Он использует его сразу или оставляет про запас в зависимости от текущих потребностей. Суточная норма калорий индивидуальна и зависит от персональных особенностей расхода энергии и скорости обменных процессов.Так можно ли есть и худеть? В проекте «Здоровое питание» рассказывает Екатерина Антипина — эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Буквально — продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Есть продукты с низким содержанием калорий, а также богатые клетчаткой: салат и щавель, зелёная фасоль, морковь, белокочанная капуста, петрушка, укроп, огурцы, цукини, брокколи, томаты, редис, свёкла, цитрусовые, ананас, арбуз, яблоки, сельдерей и другие.Организм тратит много энергии на их переваривание, при этом возникает чувство насыщения. Если ежедневно включать их в свой рацион и правильно сочетать с белками, жирами и углеводами, можно значительно снизить калорийность блюд и не испытывать голода.При похудении важно учитывать калорийность макроэлементов: в одном грамме белков и углеводов содержится 4 ккал, а в одном грамме жиров — 9 ккал. Поэтому нужно комплексно подходить к подсчёту калорий и выбирать разнообразные продукты.Строгие ограничения в калориях могут привести к набору веса из-за недостатка питательных веществ и психологического стресса. Также может замедлиться обмен веществ.Можно ли ускорить метаболизм с помощью продуктов?По сути - нет. Метаболизм зависит от индивидуальных наследственных особенностей, работы эндокринной системы, физической активности, режима питания и возраста.Но есть мнение, что некоторые продукты, например, грейпфруты и ананасы, могут влиять на скорость обмена веществ. Грейпфруты содержат антиоксиданты, которые снижают уровень холестерина и обладают противоопухолевой активностью. Однако сок грейпфрута может влиять на усвоение некоторых лекарств, таких как блокаторы кальциевых каналов, антиаритмические препараты, статины, ингибиторы АПФ и другие.Важно контролировать калорийность рациона, учитывать влияние продуктов на чувство насыщения и энергетические затраты организма, не забывать о регулярных физических нагрузках, употреблении достаточного количества воды и соблюдении режима дня. Только комплексный подход поможет обрести здоровое и стройное тело.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений