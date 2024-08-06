Жители Владимирской области смогут получить лечение ишемической болезни сердца не только в региональной столице.

Как сообщает Минздрав Владимирской области, Региональный сосудистый центр в Муроме был открыт в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На данный момент центр получил лицензию.Уже в ближайшие дни проведут первую процедуру. Теперь лечение доступно для жителей районов Меленковский, Селивановский, Гусь-Хрустальный, Муромский и некоторых пунктов Гороховецкого района.