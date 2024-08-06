Самобытные ремесла и народные промыслы представляют меленковцы во владимирском Доме фольклора О...

Самобытные ремесла и народные промыслы представляют меленковцы во владимирском Доме фольклораО технологиях, которые мастера передают из поколение в поколение и уникальных техниках, которые осваивают в Меленковском районе, расскажет Полина Лаптева.- Это Меленковский край. Он находится вдали, у Владимирской земли. Самым дальним называют Мельница. Герб украшает...Ух ты!Действительно, на Меленковской земле есть, чему удивляться. Здесь живы традиции исконно-русских ремёсел. Гончар в 6 поколении - Денис Малахов занят за станком. За считанные минуты мастер формирует небольшое изделие. Волна - отличительный знак сосудов.На Семейном производстве Малаховых в деревне Коровино Меленковского района ремесло передают из рук в руки еще с 19 века. Бережно сохраняя технологии своих родственников. Известно, что в первую мировую войну один из них - Яков - попал в плен, где стал трудиться гончаром. Работы мастера настолько впечатлили немцев, что они даже просили его остаться. Малаховы полностью сохранили семейную технологическую цепочку.Денис Малахов, мастер по гончарному ремеслу:- Сначала копается яма для добычи глины в наших местных лесах. Потом она замачивается, переминается экструдером. Раскатываются пласты из глины, потом она слепляется, обжигается, красится и обжигается.Пока одни мастера заняты добычей белой глины, Евгений - в поиске подходящей ивовой лозы. Исследует берега рек и озер. Мастер по лозоплетению использует безлиственные побеги для создания вот таких изделий. По большей части, мелкой утвари для дома - корзин, хлебниц, сухарниц. А недавно коллекцию пополнили Пятачок и Винни Пух.Евгений Грустков, мастер по лозоплетению:- Ива растет повсеместно на берегах озер, рек. Ее нужно замочить где-то около двух часов. Она становится гибкой, эластичной, не ломается, и ее можно использовать.Его дочь - Светлана - также начала реализовывать свой творческий потенциал еще в детстве. А затем продолжила обучение в высшей школе народных искусств в Санкт Петербурге. Более 10 лет назад мастерица освоила технику плетения Вологодского кружева. Для его создания на плотную бумагу наносят рисунок. Булавки нужны для "удержания" кружева на нужном месте. Вместо рабочего стола используется плотный валик.Светлана Новожилова, мастерица по кружевоплетению:- Нам нужны коклюшки, накол и булавочки небольшие. И нужно запомнить алгоритм. Этот плетется на двух парах - можно и больше использовать. Это уже будет полотнянка.Елена Пузанкова, и.о. председателя комитета Меленковского района по культуре:- В настоящее время ведется очень большая работа в направлении фольклорной этно-экскурсии по Меленковскому району. Мы пытаемся воссоздать тот образ Меленки, которая будет впоследствии показана.И прототипы этих традиционных кукол уже на выставке. Увидеть чернолощеные изделия из-под коптящего пламени, живописные тканевые полотна, картины из мха и зелени, а также посмотреть глазами художников и мастеров на родной для них Меленковский край можно в Доме Фольклора до 18 сентября включительно.Полина Лаптева, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».