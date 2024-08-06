После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и паспорт еврейского государства Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. Тем неожиданнее увидеть певицу в родных палестинах сегодня.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и паспорт еврейского государства Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. Тем неожиданнее увидеть певицу в родных палестинах сегодня.Алла Пугачева заявила, что жители России "были холопами, стали рабами". А еще она считает, что "нормальные люди в Россию не вернутся". Все эти обидные фразы Народной артистки СССР не помешали тому, что ее огромный портрет украсил фойе Театр Эстрада.Снимку Пугачевой отдали почетное место, чтобы был заметен издали. Хотя многим в нынешней ситуации это кажется странным. "Они бы еще ее мужа-иноагента повесили", – удивляются зрители.Вообще фойе театра, которым руководит Геннадий Хазанов украшают увеличенные фотографии тех звезд, кто выступал тут в разные годы – Эдита Пьеха, Махмуд Эсамбаев, Мария Миронова и Александр Менакер...Пела тут и Алла Пугачева. Фактически отсюда началась ее звездная карьера. В июле 1980 года будущая Примадонна дала серию концертов в рамках культурной программы Игр XXII Олимпиады и представила новую концертную программу, в которой впервые прозвучали ставшие хитами композиции "Люди, люди", "Беда", "Как тревожен этот путь".Фотография той поры и висит в Театре Эстрады. На них певица молодая и красивая. Ее не стали убирать после капитального ремонта здания в угоду политическим ветрам. Напротив, кадр даже отреставрировали. Таким образом, Пугачева теперь навсегда осталась в России.