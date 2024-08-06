В дни празднования 1000-летия Суздаля будут работать бесплатные шаттлы До торжественных...

В дни празднования 1000-летия Суздаля будут работать бесплатные шаттлыДо торжественных мероприятий в честь 1000-летия Суздаля осталось всего несколько дней. В пресс-службе Правительства региона сообщают: для удобства гостей на въездах в город будут обустроены парковки, от которых будут отправляться бесплатные шаттлы. Ознакомиться со схемами маршрутов и с расписанием движения можно будет прямо на стоянках.Подробнее — в карточках:Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области