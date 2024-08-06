В Гороховце охранник на стройке украл бытовку, чтобы установить её на своём участке В июле 2024...

В Гороховце охранник на стройке украл бытовку, чтобы установить её на своём участкеВ июле 2024 года в полицию обратился руководитель строительной компании в Вязниках и сообщил о хищении бытовки стоимостью 70 000 рублей. Она пропала с территории производственной базы, расположенной на улице Железнодорожной.Злоумышленником оказался 54-летний местный житель, который работал на базе охранником. В помощью погрузчика он перевёз бытовку на территорию строящегося дома своего знакомого. В дальнейшем он планировал установить её на своём земельном участке. Однако полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу."В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений