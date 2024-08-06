В выходные в Суздале прошли два крупных фестиваля: гастрономический и карнавальный сап-серфинг. Его провели на реке Каменке. Путешествовать по воде приехали участники из разных городов

В выходные в Суздале прошли два крупных фестиваля: гастрономический и карнавальный сап-серфинг. Его провели на реке Каменке. Путешествовать по воде приехали участники из разных городов страны. Костюмы были самые невероятные — от «облачения» Адама и Евы до человека, которого похищает инопланетянин. По Каменке также проплыли Клеопатра, Юлий Цезарь, волк с тремя поросятами и еще несколько