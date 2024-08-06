Он рассказал об освобождении бойцов из украинского плена.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с родными участиков спецоперации.Он рассказал об освобождении бойцов из украинского плена. Глава региона пояснил, как формируются списки обмена.Беседа состоялась в Штабе общественной поддержки во вторник, 6 августа. По словам Авдеева, в частях среди военных ощущается усталость, но у мобилизованных мужчин и контрактников возросла уверенность в победе. Они готовы защищать Родину.Кроме того, в ходе беседы возникла идея провести переговоры с руководителями частных клиник о возможности предоставления льгот бойцам СВО и их семьям.