Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во Владимире табачному магазину NuaStore запретили продавать сигареты из-за близости к университету.Он находится на улице Горького. Рядом расположен ВлГУ. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В соответствии с современным законодательством расстояние между учебными заведениями и торговыми точками должно быть не меньше 100 метров.Владелец табачной лавки попытался оспорить судебный иск. Однако повторные замеры показали тот же результат.