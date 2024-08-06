Ежегодный конкурс за звание лучшего дома в городе в этом году закончился ничем. Всех 4 участников «жюри приняло решение признать участниками», поделились в мэрии. В пресс-релизе

Ежегодный конкурс за звание лучшего дома в городе в этом году закончился ничем. Всех 4 участников «жюри приняло решение признать участниками», поделились в мэрии. В пресс-релизе администрации Владимира не сообщалось ничего про победителей. Что значит «жюри признало участниками?». В ответ на этот вопрос в мэрии сообщили следующее. Из сообщения мэрии В этом году среди тех,