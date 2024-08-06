Анастасии Волочковой бросили серьезный вызов.

Анастасии Волочковой бросили серьезный вызов.Ни для кого не секрет, что визитной карточкой Анастасии Волочковой является ее знаменитый шпагат. Причем балерина утверждает, что обладает сразу несколькими видами этого акробатического элемента, а один из ее шпагатов был даже занесен в книгу рекордов Гиннесса.Однако, похоже, у звезды балета есть достойная соперница, по крайней мере, так считают в Сети. Волочкову, которая в своем блоге восхищалась Пугачевой, призывала ее вернуться и наткнулась на массу хейта, уделали. Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала свой шпагат, фото которого опубликовала в телеграм-канале.Подпись под фото многим показалась двусмысленной и намекающей на знаменитую балерину. Ляйсан написала, что шпагаты, как и их исполнители бывают разными и добавила смеющийся смайлик.Пользователей поразила гибкость Ляйсан. Они тут же принялись на разный лад нахваливать умение спортсменки."Впечатляет", "Волочкова отдыхает", "Как пластилиновая", – написали поклонники.Напомним, Ляйсан Утяшева завершила профессиональную карьеру в художественной гимнастике в 2006 году. В возрасте 21 года спортсменка была вынуждена уйти из-за последствий тяжелой травмы, полученной в 2002-м. После этого ее популярность только возросла. Она стала чаще появляться на телеэкране в роли ведущей различных спортивных ток-шоу.Сама Ляйсан призналась, что именно в 21 год начала по-настоящему жить. В 2012 году звезда вышла замуж за ведущего Comedy Club Павла Воли, сейчас пара воспитывает двоих детей. Они придумали и совместно ведут одно из самых рейтинговых шоу "Выжить в Дубае".