Жители деревни Овцыно в Судогодском районе дождались обещанной дороги Новый асфальт на центральной...

Жители деревни Овцыно в Судогодском районе дождались обещанной дорогиНовый асфальт на центральной улице должны были уложить к концу августа, но получилось раньше.Принимать работу вместе с жителями приехала председатель областного Заксобрания Ольга Хохлова. Это к ней на прием еще в мае приезжали местные активисты и жаловались на разбитую дорогу, которую не ремонтировали многие десятилетия.Как пояснил глава Судогодского района, сложность была только в том, что участок дороги довольно большой - почти полтора километра. Большой получалась и стоимость ремонта - почти 8 миллионов рублей. В результате совместных усилий исполнительной и законодательной властей деньги нашлись, а подрядчик даже сдал объект досрочно.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Здесь, наверное, такая вот коллаборация заявителей, жителей населенного пункта, депутатов Законодательного собрания и исполнительной власти. Но то, что за три дня успеют целый километр, даже побольше положить такого качественного асфальта, - никто не ожидал.