Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять. Пользователи Сети обнаружили одну из старых пародий студии Квартал 95 с участием нынешнего лидера Незалежной. В ролике Зеленский и его коллеги предстали перед зрителями в чем мать родила.

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять. Пользователи Сети обнаружили одну из старых пародий студии "Квартал 95" с участием нынешнего лидера Незалежной. В ролике Зеленский и его коллеги предстали перед зрителями в чем мать родила.Пародия на песню NIKITA – Веревки в ироничной форме рассказывает о людях, сидящих на диете. Клип был показан в эфире шоу "Сделано в Украине" на телеканале "Интер".Ролик снимался в одном из продуктовых супермаркетов. "Я на жесткую диету посадил свое тело и довел я это тело просто до беспредела. Я слюною истекаю у мясного отдела. Капец!" – поют юмористы, попутно скидывая с себя одежду.Впрочем, действительно ли участники студии раздевались для съемок ролика история умалчивает. Не исключено, что для производства клипа были задействованы спецэффекты.Смелая пародия вызвала шквал негодования у пользователей Сети. "Будущий президент Украины снимался в пародии на песню NIKITA – Веревки абсолютно голым. Украинцы, все, конечно, знают, что вы живете в стране-шапито, но чтобы выбрать ТАКОЕ", – возмутился блогер Кожа да Костя.Другие комментаторы признались, что просмотр ролика вызвал у них отвращение и рвотные позывы. "Как им позволили снимать возле продуктов эту мерзость", – недоумевает Женя Женина.покинул "Квартал 95" после избрания президентом. В студии он занимал должность художественного руководителя. После окончания полномочий политик планирует вернуться в шоу-бизнес.