Спортсмены будут получать в разы больше премиальных денег из областного бюджета. Власти региона внесли изменения в постановление “О подготовке спортсменов области для участия в

Спортсмены будут получать в разы больше премиальных денег из областного бюджета. Власти региона внесли изменения в постановление “О подготовке спортсменов области для участия в официальных международных соревнованиях”. Теперь победители и призеры Олимпиады, Паралимпиады или Сурдлимпийских игр за 1, 2 и 3 места будут получать из бюджета области в разы больше. Так, победители указанных соревнований будут