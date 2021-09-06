Штрафы за неосторожный взгляд на Западе – обычная практика. Но и в России можно поплатиться за лишнее любопытство.

Штрафы за неосторожный взгляд на Западе – обычная практика. Но и в России можно поплатиться за лишнее любопытство.За пристальное изучение происходящего в окнах жилых домов россиянам могут грозить крупные штрафы. Об этом рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.Хохолков пояснил, что всё происходящее в доме или квартире с точки зрения законодательства попадает под определение частной жизни. Поэтому нельзя внимательно разглядывать ни людей, ни их имущество, даже если речь идёт об обычной мебели, технике или других предметах быта, сообщает телеканал "".Защита частной жизни и семейной тайны обеспечивается статьёй 137 УК РФ, которая предусматривает наказание на незаконное получение и распространение о жизни человека без его согласие. За нарушение закона лицу придётся оплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до двух лет с последующим запретом на некоторые виды работ и занятие ряда должностей, передаётОднако Михаил Хохолков отметил, что какой бы штраф ни грозил россиянам, доказать намеренную слежку довольно трудно без средств наблюдения. Кроме того, жители нижних этажей навряд ли смогут привлечь к ответственности прохожих, случайно бросивших взгляд на их окна, поскольку они имеют право смотреть в любую сторону. В связи с этим юрист рекомендует гражданам защищать свою приватную жизнь с помощью непрозрачных штор, занавесок или жалюзи, пишет "".Тем не менее, если в суде удастся доказать, что неловкий взгляд нанёс моральный или иной ущерб человеку или его семье, нарушителя ждёт неминуемое наказание, сообщает