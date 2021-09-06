6 сентября православные чтят память священномученика
Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.
6 сентября православные чтят память священномученика
Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.
Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедовать
вместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, они
не смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.
В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьяне
просили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранились
некоторые приметы.
Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям,
6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода в
лес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному не
рекомендуется.
6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которые
можно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесет
беды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.
Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучше
отказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все это
может повлечь за собой проблемы.
Можно собраться в компании друзей и провести время с
пользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.
По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно,
стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами –
скоро наступят холода.