6 сентября православные чтят память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.

6 сентября православные чтят память священномученикаЕвтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедоватьвместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, онине смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьянепросили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранилисьнекоторые приметы.Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям,6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода влес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному нерекомендуется.6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которыеможно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесетбеды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучшеотказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все этоможет повлечь за собой проблемы.Можно собраться в компании друзей и провести время спользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно,стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами –скоро наступят холода.