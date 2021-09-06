В мэрии должны выждать 20 дней с момента внесения изменений в схему движения.

Парковку на Садовой площади запретят к 23 сентября. Об этом сообщили в мэрии Владимира.Напомним, что 3 сентября власти о запрете на стоянку автомобилей у дома №3 на проспекте Ленина. С момента публикации официальной информации об изменениях в схему движения должно пройти 20 дней.Между тем, водители продолжают ставить машины на Быковском проезде. Однако по закону наказывать их можно будет только после вступления вышеуказанных изменений в силу.Дорога активно используется автомобилистами, чтобы избежать пробок на Садовой площади и перекрёстке возле «Руслана и Людмилы». Транспорт едет по Офицерской и Разина. Попасть на них можно через Быковский проезд, который часто заставлен автомобилями.