К обильным осадкам осенью автомобилистам стоит готовиться заранее, иначе поездки на машине будут доставлять неудобства и даже проблемы. Алексей Рузанов, технический директор междунарой ..

К обильным осадкам осенью автомобилистам стоит готовиться заранее, иначе поездки на машине будут доставлять неудобства и даже проблемы. Алексей Рузанов, технический директор междунарой сети автосервисов FIT SERVICE, рассказал, как правильно подготовить свой транспорт к встрече с дождями. Начать эксперт предлагает с диагностики климатической системы. Работающий кондиционер важен осенью не меньше, чем летом."В дождь окна машины запотевают, и спасает только исправный кондиционер. К тому же, в промозглую и сырую погоду особенно важно, чтобы в салоне авто было сухо и тепло. Поэтому исправная печка обязательна для комфорта пассажиров и водителя", — цитирует специалиста .Кроме того, обязательно необходимо удостовериться в исправности оптики, подчеркнул эксперт. Все лампы должны быть рабочими. "В дождь особенно важно быть заметным для других водителей, а в этом поможет включенный свет. Обратите внимание и на лампы в противотуманных фарах", — напомнил Рузанов.