Юра Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Сегодня ему могло бы исполниться 50.

Юра Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Сегодня ему могло бы исполниться 50.Кумир молодежи 80-х не дожил до юбилея чуть больше года. Отметить важную дату близкие и поклонники решили по-особенному. В честь праздника скульптор Виктория Тищенко и семья Юры Шатунова установили на его могиле на Троекуровском кладбище бронзовый памятник.Постамент выполнен в реальную величину – скульптор использовала точные мерки, чтобы все получилось идеально. Кроме того, родственники артиста передали Виктории Тищенко вещи солиста "Ласкового мая", например кроссовки, в которых он выступал незадолго до смерти. Именно их копия и "обута" на памятник. Детали продуманы до мельчайших подробностей. Левая рука памятника чуть сомкнута в нервном жесте – прям как у живого Юры Шатунова.Бронзу скульптор выбрала специально, чтобы передать мельчайшие черты. При этом высота памятника все-таки больше, чем рост артиста, – увеличена на 1/25 натуры.Вот так, вместо поздравлений в юбилей за праздничным столом – памятник над могилой. Напомним, Юра Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Он скончался в машине скорой помощи от обширного инфаркта. Ему было всего 48 лет.У артиста остались жена Светлана и двое детей – Денис и Эстелла. Сегодня семья планирует присутствовать на торжественном открытии памятника Юре Шатунову.