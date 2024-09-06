В четверг, 5 сентября, на Князь-Владимирском кладбище состоялся субботник.

В четверг, 5 сентября, на Князь-Владимирском кладбище состоялся субботник. Об этом рассказала мэрии.В мероприятии приняли участие сотрудники горадминистрации и ученики владимирских школ. Во время субботника были приведены в порядок захоронения. На территории кладбища убрали листву и мусор. Также добровольцы покрасили памятники, скосили траву и спилили сухостой.«Такие мероприятия важны для сохранения исторической памяти и бережного отношения к местам захоронения», - отмечается в сообщении пресс-службы.