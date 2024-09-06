Летом текущего года в Александрове был найден мальчик 2010 года рождения, который проживал в Московской области, но потерялся.

Летом текущего года в Александрове был найден мальчик 2010 года рождения, который проживал в Московской области, но потерялся. Полицейские не могли сразу передать ребёнка родителям и приняли решение отвезти подростка в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района» для оказания помощи.Однако, как сообщила пресс-службы прокуратуры Владимирской области, в соцучреждении мальчика брать категорически отказались. Сотрудники сослались на то, что у них исчерпан лимит содержания детей.«В связи с выявленными нарушениями прокурором внесено представление министру социальной защиты населения региона, по результатам рассмотрения которого руководитель учреждения, его заместитель и два дежурных сотрудника стационарного отделения привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.