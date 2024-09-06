В Гороховецком районе лесопользователь незаконно срубил более 160 деревьев на территории, выходящей за пределы предоставленного ему в аренду участка.

В Гороховецком районе лесопользователь незаконно срубил более 160 деревьев на территории, выходящей за пределы предоставленного ему в аренду участка. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В результате действий арендатора нанесённый урон превысил 2,3 млн рублей.«По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с лесопользователя причинённого ущерба», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.