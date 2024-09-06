На территории Камешковского района возводят новую автомобильную дорогу, которая будет вести к деревне Лошаиха.

На территории Камешковского района возводят новую автомобильную дорогу, которая будет вести к деревне Лошаиха. Об этом 5 сентября рассказала правительства Владимирской области.Протяжённость трассы составит 1,5 км, а ширина проезжей части – 4,5 м. Специалисты установят в основании дороги 3 железобетонные трубы, что поспособствует эффективному водоотведению. Также кюветы укрепят бетоном и щебнем. На новом объекте смонтируют барьерное ограждение и поставят дорожные знаки.«Сейчас специалисты ДСУ-3 занимаются устройством песчаного основания дороги и установкой водопропускных труб. Следующим этапом строительства станет устройство георешётки и двух слоёв щебня», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.