Правоохранители помогли жителю Петушинского района получить зарплату умершей жены.

Правоохранители помогли жителю Петушинского района получить зарплату умершей жены. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Ныне покойная гражданка раньше трудилась на почте. Она умерла 27 мая, не успев получить зарплату. В ходе организованной проверки было установлено, что женщине произвели расчёт более чем на 17 тыс. рублей и начислили аванс в 5,5 тыс. рублей.«После вмешательства прокуратуры района сотрудниками отделения почтовой связи от заявителя получены необходимые документы, после чего денежные средства выплачены в полном объёме», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.