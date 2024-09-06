В последние недели внимание общественности вновь сосредоточено на отношениях между принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом. Вражда, которая на протяжении последних лет только нарастала, может получить новый виток.

В последние недели внимание общественности вновь сосредоточено на отношениях между принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом. Вражда, которая на протяжении последних лет только нарастала, может получить новый виток.На фоне трудностей, с которыми сталкивается королевская семья, Гарри готов вернуться к своим королевским обязанностям, но с одним смелым условием. По данным, опубликованным в газете The Mirror, Гарри выразил желание временно занять свои прежние позиции, чтобы поддержать "фирму" в это непростое время.Король Карл III и принцесса Уэльская Кэтрин сейчас проходят лечение от онкологических заболеваний, и их отсутствие на публике создает серьезные пробелы в королевских обязанностях. В такой ситуации Гарри мог бы стать важным звеном в поддержании имиджа монархии.Однако, как выяснили журналисты, возвращение Гарри не будет таким простым. Он требует извинений от своего брата Уильяма за все публичные скандалы и конфликтные ситуации, возникшие после выхода его мемуаров и интервью с Опрой Уинфри. Гарри считает, что без признания ошибок со стороны Уильяма, он не сможет представлять семью. Это условие выглядит довольно нахально, особенно на фоне того, что принц Уэльский вряд ли согласится извиняться за обнародованные в книге истории о семейных конфликтах.По словам инсайдеров, Уильям уже высказал мнение о том, что шансы Гарри на возвращение в королевскую семью практически равны нулю. Более того, сам Гарри намекает на наличие дополнительных материалов о жизни монаршей семьи, которые могут быть опубликованы в будущем. Это создает дополнительное напряжение в их отношениях и ставит под сомнение возможность примирения.Последний раз братья виделись на похоронах своего дяди, лорда Роберта Феллоуза. Свидетели отмечают, что они держались на значительном расстоянии друг от друга и не обменялись ни словом. Несмотря на это, некоторые королевские обозреватели все же надеются на возможность примирения. В конце сентября оба принца будут находиться в Нью-Йорке по рабочим делам, и есть надежда, что они смогут найти общий язык.