В селе Горицы Суздальского района более 200 дворов на протяжении года страдают от критической ситуации — из кранов течет ржавая вода, непригодная для использования.

Селяне из Суздальского района выражают недовольство по поводу качества водопроводной воды. Они продолжают искать решения, однако безуспешно. Установленные фильтры быстро покрываются ржавчиной, а покупка бутилированной воды оказывается слишком дорогой для семейного бюджета.В селе Горицы Суздальского района более 200 дворов на протяжении года страдают от критической ситуации — из кранов течет ржавая вода, непригодная для использования. Люди опасаются не только пить эту жидкость, но и использовать её для мытья или стирки.Местные жители неоднократно обращались в администрацию Суздальского района и в МУП «СКС», но их усилия не привели к решению проблемы. В итоге селяне решили действовать самостоятельно и отправили пробы воды на анализ в Роспотребнадзор, который подтвердил их опасения.По результатам анализа было выявлено, что содержание общего железа и мутности в воде превышает норму в пять раз. Несмотря на явные нарушения, администрация не предпринимает никаких действий. Роспотребнадзор лишь выдал предостережение и обязал власти устранить нарушения до 1 октября.