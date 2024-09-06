В пятницу, 6 сентября, жителям ряда домов на 9 улицах Владимира отключили подачу тепловой энергии.

В пятницу, 6 сентября, жителям ряда домов на 9 улицах Владимира отключили подачу тепловой энергии. Об этом рассказала филиала «Т Плюс».Отключение связано с работами по реконструкции тепловой сети на улице 1-й Пионерской. Подачу энергии должны возобновить уже завтра.«По окончании работ на оборудовании тепловых сетей, начиная с 08:00 07.09.2024 г, восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании», - отмечается в сообщении пресс-службы.