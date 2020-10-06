Мы с мужем заболели коронавирусом. Долго были на больничном и не смогли платить ипотечный кредит. Могут ли у нас отобрать квартиру в счет уплаты долга? (Наталья, г. Александров) Отвечает ..

Мы с мужем заболели коронавирусом. Долго были на больничном и не смогли платить ипотечный кредит. Могут ли у нас отобрать квартиру в счет уплаты долга? (Наталья, г. Александров)Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова:По закону об ипотеке, если заемщик за год просрочил четыре и больше платежей по кредиту, банк вправе взыскать заложенное жилье через суд. Но Ваша семья будет иметь послабления до конца 2020 года. Банк России рекомендовал кредиторам не требовать продажи заложенного жилья, если заемщик или члены его семьи заболели коронавирусом или у них резко снизились доходы в связи с пандемией. Банк России призвал кредиторов не выселять из квартир, обеспеченных ипотекой, должников с просрочкой займов до 31 декабря.Чтобы заемщики не лишились квартиры или дома из-за временной потери дохода, закон разрешает им взять ипотечные каникулы на полгода. Они позволяют перенести платежи на другой срок либо снизить сумму ежемесячного платежа. Также можно обратиться в банк с просьбой реструктурировать кредит — изменить суммы и график платежей. Но в любом случае нужно стараться не допустить просрочек, чтобы в глазах банков остаться надежным заемщиком. Если же просто перестать вносить платежи, то дело и вправду может дойти до продажи жилья на торгах. По закону заложенное жилье могут взыскать и продать, даже когда оно у человека единственное. Не стоит рассчитывать на то, что судья запретит продавать недвижимость, если другой квартиры или дома у семьи нет.По решению суда заемщик должен будет выплатить кредитору остаток долга с процентами, штрафы за просрочку платежей и возместить расходы на рассмотрение дела в суде. В постановлении суда также будет указано, что ваше жилье должны продать с торгов. Суд назначает начальную цену торгов в размере 80% от рыночной стоимости жилья, которую берет из отчета оценщика. Такой отчет всегда составляют перед тем, как оформляют жилье в залог. Если торги не состоятся, например, потому что никто не захочет покупать ваше жилье, то в течение месяца проведут повторные торги. Начальная цена продажи на них будет снижена до 68% от рыночной стоимости. В случае, когда и со второго раза не удается продать имущество, кредитор забирает его себе за 60% от рыночной цены. Долг заемщика перед банком уменьшится на эту сумму. Затем банк попытается продать жилье самостоятельно. Если цена квартиры, по которой ее продали с торгов, либо стоимость, по которой она досталась кредитору, будет больше задолженности, вам выплатят разницу. Если меньше - долг окажется погашен не полностью, и банк будет пытаться взыскать остальное.Ипотечным заемщикам необходимо обращаться в свой банк и находить компромиссное решение. Кредитным организациям регулятор рекомендовал выявлять все обстоятельства материального положения заемщика и находить приемлемые для обеих сторон решения, например, предоставлять заемщикам различные варианты реструктуризации, чтобы не допустить возникновения просрочек и штрафов у заемщиков. Главное – не замалчивать свою ситуацию и выходить на связь с банком. Если вы исправно платили кредит раньше, банк пойдет вам на встречу и найдет приемлемое решение. Желаю вам взаимопонимания и здоровья!