21 октября, с 10.00. до 14.00 в г. Ковров, в Дом культуры и техники «Родина» (ул. Волго – Донская, 1 А) приедет «Народная приёмная АиФ - Владимир».
21 октября, с 10.00. до 14.00 в г. Ковров, в Дом культуры и техники «Родина» (ул. Волго – Донская, 1 А) приедет «Народная приёмная АиФ - Владимир».
Цель встречи с читателями - повысить финансовую грамотность и безопасность людей, уберечь от мошенничества.
Специалисты Почта Банка, ГУ МВД России по Владимирской области, департамента социальной защиты населения, регионального отделения Фонда социального страхования, Центра занятости населения Владимирской области и общественных организаций ответят на актуальные для каждого вопросы:
- Как распознать мошенничество?
- Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников (регистрация на Госуслугах, фейковые сайты, ложные выплаты и компенсации т.п.)?
- Личные данные. Кому можно предоставлять, а кому нет?
- Какие выплаты сейчас реально положены пенсионерам, детям, безработным гражданам по линии соцзащиты?
- Пенсия и зарплата: что можно сделать, чтобы накопления приносили прибыль?
- Стоит ли сейчас брать кредиты, на что обращать особое внимание?
- Куда вложить средства сейчас, когда ставки по вкладам так невелики?
Эксперты дадут практические советы, как уберечь себя от лишних тревог, обезопасить свои деньги, сберечь здоровье и нервы.
Мы ждём вас 21 октября. Начало в 10.00.