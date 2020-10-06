21 октября, с 10.00. до 14.00 в г. Ковров, в Дом культуры и техники «Родина» (ул. Волго – Донская, 1 А) приедет «Народная приёмная АиФ - Владимир».

21 октября, с 10.00. до 14.00 в г. Ковров, в Дом культуры и техники «Родина» (ул. Волго – Донская, 1 А) приедет «Народная приёмная АиФ - Владимир».Цель встречи с читателями - повысить финансовую грамотность и безопасность людей, уберечь от мошенничества.Специалисты Почта Банка, ГУ МВД России по Владимирской области, департамента социальной защиты населения, регионального отделения Фонда социального страхования, Центра занятости населения Владимирской области и общественных организаций ответят на актуальные для каждого вопросы:- Как распознать мошенничество?- Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников (регистрация на Госуслугах, фейковые сайты, ложные выплаты и компенсации т.п.)?- Личные данные. Кому можно предоставлять, а кому нет?- Какие выплаты сейчас реально положены пенсионерам, детям, безработным гражданам по линии соцзащиты?- Пенсия и зарплата: что можно сделать, чтобы накопления приносили прибыль?- Стоит ли сейчас брать кредиты, на что обращать особое внимание?- Куда вложить средства сейчас, когда ставки по вкладам так невелики?Эксперты дадут практические советы, как уберечь себя от лишних тревог, обезопасить свои деньги, сберечь здоровье и нервы.Мы ждём вас 21 октября. Начало в 10.00.