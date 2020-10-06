- На связи с Президентом. В День учителя Владимир Путин провёл пресс-конференцию с педагогами. Какие вопросы интересовали учителей 33 региона?
-Внимание, розыск! Исходили почти пятьдесят тысяч километров. Поиски Савелия Роговцева продолжаются.
- Как сделать комфортней жизнь семей, в которых воспитываются дети с проблемами развития.
- Во Владимире появится граффити в честь Героя Советского Союза
- На связи с Президентом.
В День учителя Владимир Путин провёл пресс-конференцию с педагогами. Какие вопросы интересовали учителей 33 региона?
-Внимание, розыск!
Исходили почти пятьдесят тысяч километров. Поиски Савелия Роговцева продолжаются.
- Как сделать комфортней жизнь семей, в которых воспитываются дети с проблемами развития.
- Во Владимире появится граффити в честь Героя Советского Союза.