По уточненной информации, в аварии в Киржачском районе погибло две женщины.

Вчера мы писали о смертельном ДТП, которое случилось днем на 5-м километре автодороги «Бетонка — Черново» в Киржачском районе возле деревни Мележи.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, столкнулись легковушка и большой грузовик. Водитель «Хендай Гетц», 52-летняя москвичка, двигаясь по трассе А-108 к Мележам на прямом участке дороги в месте разрешенного обгона выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль марки «ДАФ» с цистерной. И она, и ее 70-летняя пассажирка погибли.